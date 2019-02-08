نادي ليفربول الإنجليزي يحقق أرباحا سنوية قياسية

أعلن نادي ليفربول يوم الجمعة عن تحقيق أرباح قياسية قبل خصم الضرائب بلغ 162 مليون دولار عن السنة المالية الأخيرة بعد تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وبيع صانع اللعب البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأظهرت حسابات النادي للسنة المالية المنتهية في 31 مايو- أيار سنة 2018 نموا لأرباح ليفربول قبل خصم الضرائب بنسبة تجاوزت ثلاثة أضعاف بعد أن كانت 51 مليون دولار. وتفوق ليفربول على ما حققه ليستر سيتي من أرباح بلغت حوالي 120 مليون دولار أمريكي في 2016-2017.

ويرجع الفضل في تحقيق هذا الرقم القياسي إلى التأهل لنهائي لدوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر أمام ريال مدريد وإلى صفقة بيع كوتينيو إلى برشلونة في يناير- كانون الثاني 2018 مقابل 183 مليون دولار.

وارتفعت إيرادات النادي لتبلغ 330 مليون دولار بفضل تحسن الدخل من حقوق البث التلفزيوني والإعلانات التجارية للمباريات.

وقال آندي هيوز مدير قطاع التشغيل في النادي "نرى تحسنا مستمرا بوتيرة ثابتة في الوضع المالي للنادي في السنوات الأخيرة." وأضاف أيضا "هذا النمو وارتفاع الدخل مكننا من إعادة الاستثمار بقوة في تشكيلة الفريق والبنية التحتية الكروية".

وقال النادي إنه ضخ 245 مليون دولار لدعم تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب التي تسعى لإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 29 عاما.

وانضم محمد صلاح و فيرجيل فان ديك واندي روبرتسون و دومينيك سولانكي وترينت الكسندر-أرنولد لتشكيلة الفريق خلال تلك الفترة وتواصل الاستثمار بضم نابي كيتا وفابينيو واليسون بيكر و شيردان شاكيري في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتقدم ليفربول مركزين ليحتل المركز السابع في قائمة التصنيف المالي لمؤسسة ديلويت عن الشهر الماضي والتي ترصد فيها دخل أندية كرة القدم.

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