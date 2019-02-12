تقدم بشكوى تعرضه للاغتصاب في تونس، فأدين بالسجن لكونه مثليا

تقدم رجل تونسي بشكوى قضائية تتعلق بتعرضه للاغتصاب، ولكنه أدين بالسجن مدة 6 أشهر لكونه مثليا، وفق النيابة العمومية وجمعية مدافعة عن حقوق المثليين.

وكان المدعى الذي تجاوز عمره العقدين، ذهب لتلبية موعد ذي طبيعة جنسية مع شخص آخر التقاه على موقع فيسبوك على الانترنت بحسب جمعية شمس.

وتعد المثلية في تونس ممارسة لا شرعية، وأماكن الالتقاء الخاصة بها نادرة، بينما تشكل مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا بديلا ذات مخاطر.

وعندما وصل الشاب إلى مكان الموعد، وجد نفسه أمام رجلين اغتصباه ثم سرقا أغراضه، بحسب الضحية، الذي تحول إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى ضد معنفيه، ولكن النائب العام أمر بفحص شرجي، لمعرفة إذا كان المدعي مارس علاقات جنسية من قبل. وفي نهاية المطاف حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة ممارسة اللواط، وشهرين سجنا بسبب التشهير، واعتبرت المحكمة أن الأمر لا يتعلق باغتصاب، وإنما بخصام أعقب العلاقة الجنسية بحسب نيابة صفاقس.

أما المدعى عليهما فقد حكم عليهما بالسجن مدة ستة أشهر لكل منهما بتهمة ممارسة اللواط، كما حكم عليها بالسجن 15 يوما لممارستهما العنف والسجن شهرا ونصف الشهر بتهمة السرقة.

وفي بيان لها نشر على صفحتها في موقع فيسبوك، أدانت جمعية دمج التي تدافع عن حقوق المثليين المحاكمة التي مثلت برأيها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وكرامته.

دمج بيان للراي العام Publiée par Damj sur Lundi 11 février 2019

ودعت الجمعية إلى الوقف الفوري لجميع التتبعات العدلية المستندة إلى الفصل 230 الذي يجرم اللواط، والوقف الفوري للفحوصات الشرجية. ودعت الجمعية إلى مراجعة جميع النصوص القانونية التمييزية المتعارضة مع الحرية والتي لا تتوافق مع الحريات الفردية التي ينص عليها الدستور الجديد، بينما لوحظ خلال السنوات الأخيرة أن إدانات المثلية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، إذ أدين 127 شخصا سنة 2018 مقارنة ب79 سنة 2017 و56 سنة 2016.

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