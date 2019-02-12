تركيا تأمر باعتقال 1112 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة غولن

قالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية يوم الثلاثاء إن تركيا أمرت باعتقال 1112 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.

وهذه الإجراءات من بين كبرى العمليات التي تشنها تركيا ضد من تشتبه بأنهم يدعمون غولن منذ الانقلاب الفاشل الذي راح ضحيته 250 شخصا. ونفى كولن الحليف السابق للرئيس رجل طيب أردوغان تورطه في محاولة الانقلاب.

وقالت (سي.إن.إن ترك) إن العملية تركزت على العاصمة أنقرة، لكنها شملت أيضا 76 إقليما. ولم ترد بعد تفاصيل إضافية.

وسجن ما يربو على 77 ألفا في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب وما زالت الاعتقالات على نطاق واسع روتينية. واتخذت السلطات قرارات إيقاف عن العمل أو إقالة بحق 150 ألف موظف وعسكري.

ويواجه أردوغان اتهامات من منتقديه باتخاذ الانقلاب الفاشل ذريعة لسحق المعارضة في حين تقول السلطات التركية إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات الأمن القومي.

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