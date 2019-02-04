السلطات الأمريكية تعتقل مغني الراب 21 سافيدج وتسعى لترحيله

اعتقل مسؤولو الهجرة بالولايات المتحدة مغني الراب الشهير "21 سافيدج" المقيم في أتلانتا وقالوا إنه موجود في البلاد بشكل غير مشروع وإنه مجرم مدان.

واسم مغني الراب الحقيقي هو شا يا بن أبراهام - جوزيف ورُشح للحصول على جائزة غرامي.

وقال برايان كوكس المتحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية إن أبراهام-جوزيف جاء إلى الولايات المتحدة من بريطانيا في عام 2005 وتخطى مدة البقاء التي تسمح له بها تأشيرة الإقامة في أتلانتا.

وأضاف أنه محتجز في جورجيا ويواجه إجراءات لترحيله في محاكم اتحادية معنية بالهجرة. ويظهر على صفحته على فيسبوك عدة حفلات من المفترض أنه سيحييها.

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وقال كوكس إن أبراهام-جوزيف أدين بتهم جنائية تتعلق بالمخدرات في جورجيا في عام 2014 وتم اعتقاله يوم الأحد في إطار عملية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون المحلية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "موظفونا على اتصال بمحامي رجل بريطاني بعد احتجازه في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت مجلة فارايتي إن آخر حفل أحياه مغني الراب، الذي ذكرت تقارير إعلامية أن عمره 26 عاما، كان يوم الخميس في أتلانتا.

وأضافت أن أحدث ألبوماته " I am - I was" تصدر قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات مبيعا في الولايات المتحدة عند إطلاقه.