شاهد: مزارعون يسكبون الحليب في الشارع احتجاجا على ثمنه

واصل المزارعون ومربو الماشية في سردينيا الإيطالية احتجاجاتهم ضد تدني أسعار الحليب، حيث قاموا بسكب ألاف اللترات من الحليب الطازج في الأرض يوم الاثنين. مما تسبب بتعطيل حركة المرور وتغطية الشوارع باللون الأبيض.

ويحصل مزارعو الألبان حاليا على 50 سنتا (نصف يورو) مقابل لتر الحليب، وهو سعر يقول عنه أحد المتظاهرين بإنه لم يكن متدنيا في سبعينات القرن المنصرم، ولكنه أضحى الآن متدنيا جدا. ويأتي احتجاجهم هذا تتمة لاحتجاج بدأ في عطلة نهاية الأسبوع، حيث قام مئات المحتجين بسكب الحليب في مصنع ألبان وعلى الطرق السريعة.

ووفقاً لاتحاد الزراعة الإيطالي "كولديريتي" توجد 12 ألف مزرعة لتربية الأغنام في سردينيا، ينتج فيها كل خروف 300 كيلوغرام من الحليب سنوياً، ويستخدم معظمها لإنتاج جبن "بيكورينو".

ويبلغ عدد خراف سردينيا 1.5 مليون رأس، وهو أعلى كثافة للأغنام في إيطاليا، حيث تبلغ حصة السكان خروفين لكل مواطن، وفقاً لبيان كولديرتي.

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