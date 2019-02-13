السعودية ترفع الحظر عن سفر مواطنيها للبنان

نقلت إحدى محطات التلفزة اللبنانية عن السفير السعودي في بيروت قوله إن المملكة سترفع التحذير من سفر مواطنيها إلى لبنان.

ونقل تلفزيون الجديد عن السفير وليد البخاري قوله: إن "السعودية ترفع الحظر على سفر مواطنيها الى لبنان" بالنظر إلى انتهاء الأسباب الأمنية السابقة والتطمينات التي تلقتها من الحكومة اللبنانية.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات العربية والكويت أعلنت رسميا حظر سفر رعاياها إلى لبنان في كانون الثاني/يناير 2016، بعدما امتنعت بيروت عن التصويت على بيان عربي يدين الاعتداء على السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران وعلى قنصلية المملكة في مدينة مشهد، ورفض لبنان حينها توقيع البيان، بعد أن ورد فيه إدانة لـ "تدخل" حزب الله اللبناني في البحرين.

وكان السفير بخاري أعلن قبل نحو أسبوعين أنه "سيتم رفع الحظر عن زيارة المواطنين السعوديين إلى لبنان فور تأليف الحكومة اللبنانية".

وقد تشكّلت الحكومة اللبنانية الحالية رسمياً في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي برئاسة سعد الحريري، لتطوي مرحلة امتدت لثمانية أشهر من الجمود السياسي الذي عانت منه البلاد.

يذكر أن عدد السياح الخليجيين في لبنان، وفق مصادر محلية، وصل في العام 2009 إلى نصف مليون سائح، غير أن هذا العدد ما برح يتراجع في ظل التوترات السياسية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين بيروت والرياض، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني في لبنان خلال الفترة الماضية على خلفية الأزمة السورية.

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