لبنان يسحب ترشيحه لزياد حايك لمنصب رئيس البنك الدولي

سحب لبنان ترشيحه لزياد ألكسندر حايك لمنصب رئيس البنك الدولي، لكن المسؤول الحكومي المعني بالخصخصة قال إنه يسعى لإقناع أعضاء مجلس إدارة البنك بإعادة ترشيحه.

وفي حديث إلى "رويترز" أبلغ حايك أنه تلقى إخطارا رسميا من وزارة المالية اللبنانية بإلغاء ترشيحه بعد أسبوعين من إعلانه عبر صفحته الخاصة على تويتر، مشيرا إلى أن القرار يرجع إلى ضغوط مارستها حكومات أخرى أحجم عن ذكرها بالاسم.

الأمر الذي أكد مسؤول في وزارة المالية اللبنانية أنه غير صحيح، قائلا "لم يكن هناك ضغط أمريكي أو غيره"، لافتا إلى سحب ترشيح حايك قبل تسجيله لدى لجنة الترشيح في البنك الدولي.

وأضاف المسؤول أن بعض الأطراف في الحكومة اللبنانية، التي تضم تقريبا جميع الفصائل السياسية المتنافسة في البلاد، كانت ترغب في ترشيح حايك، بينما لم تكن هذه رغبة آخرين، معلنا أن وزارة المالية قررت في النهاية عدم المضي قدما في ترشيح شخص ينظر إليه على أن فرصته في الفوز محدودة.

وبهذا الانسحاب يصبح ديفيد مالباس وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية المرشح الوحيد المُعلن لقيادة البنك الدولي مع تبقي نحو عشرة أيام على إغلاق باب الترشح في 14 مارس/ آذار.

وحايك، الذي عمل من قبل في الاستثمار المصرفي والذي يدير المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان، قال يوم الاثنين إنه سيجتمع في واشنطن هذا الأسبوع مع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في مسعى لإقناعهم بدعم ترشحه.

وقال حايك إنه يحترم مالباس، الذي يعرفه من خلال عملهما في بنك الاستثمار السابق بير ستيرنز، لكنه يرغب في تقديم "منظور عالمي" على نحو أكبر في البنك الدولي، والتركيز على مشكلة اللاجئين الآخذة في التنامي، واستخدام رأسمال البنك بكفاءة أعلى، وإشراك مجموعات المجتمع المدني المحلية بفعالية أكبر.

وقال "حتى لو انتُخب السيد مالباس في نهاية المطاف، فإن وجود شخص آخر في السباق يمنح ذلك الانتخاب شرعية أكبر... نحتاج أن نبتعد عن فكرة أن رئيس الولايات المتحدة هو من يعين رئيس البنك الدولي".

وامتنع متحدث باسم البنك الدولي عن التعقيب على القرار.

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