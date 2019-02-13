نمر بنغالي يفاجئ شخصين يبحثان عن مكان معزول لتدخين الحشيش

قالت محطة "كو" الإخبارية التي تتخذ من هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية مقر لها إن شخصين كانا يبحثان عن مكان لتدخين الحشيش دخلا بيتا فارغا ليفاجئا بأنثى نمر بنغالي (ببر) بالغة.

وللفور تم استدعاء جمعية معنية بمراقبة الحيوانات في هيوستن، واتضح أن الأمر لم يكن مجرد هلوسة، وبالفعل تم وضع أنثى النمر في قفص بعد تخديرها، ونُقلت إلى مجمع الحيوانات التابع للجمعية، ونفت المتحدثة باسم مكتب حماية الحيوانات لارا كوتينغهام وجود أية خطر على النمر.

وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة هوية مالك المنزل وكيفية وصول أنثى النمر البنغالي إلى هناك. وقالت كوتينغهام إن إبقاء النمر داخل حدود المدينة هو أمر مخالف للقانون.

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