مصر: إعادة تدوير مخلفات الموز تخلق فنّاً وفرصاً للعمل

توصل شاب مصري لطريقة مبتكرة للاستفادة من مخلفات أشجار الموز المنتشرة في محافظة سوهاج بصعيد البلاد في تصنيع منتجات مختلفة.

وتتميز المحافظة بإنتاجها الغزير من محاصيل الموز التي تصل إلى 65 طناً سنوياً يتم زراعتها على مساحة 3000 فدان.

ويقوم المشروع غير الحكومي المسمى "فن الموز" على استخدام نفايات أشجار الموز القديمة وصنع منتجات مثل احقائب اليد والسجاد المزخرف وغيرهم من الألياف المستخرجة من تلك الأشجار.

كذلك يساهم المشروع في حماية البيئة بعد أن اعتاد المزارعون والسلطات على حرق نفايات الموز وإلقائها بالمجاري والمستنقعات.

وتقوم آلية التصنيع على تقطيع وتجفيف أوراق شجر الموز لإنتاج الألياف قبل أن يتم تنسيق وفرش الخيوط المجففة لكي تنسج على أنوال صغيرة باستخدام خيوط الصوف لإنتاج السجاد والحقائب.

ويوفر المشروع 22 فرصة عمل كما يؤهل العاملين به من تدريب آخرين على كيفية استخدام ألياف شجر الموز في تصنيع المنتجات المختلفة.

إقرأ أيضاً:

فيديو: جزيرة مصرية يهجرها أهلها بسبب شح المياه والخدمات

شاهد: حنين للزمن الجميل في مصر يعيد إحياء التراث الموسيقي والكلاسيكيات

شاهد: "شباب النيل" حملة مصرية لتنظيف النهر والتوعية بمخاطر التلوث بالبلاستيك