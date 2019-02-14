نتنياهو يصف لقاءاته مع مسؤولين عرب في وارسو بنقطة تحوّل تاريخية

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه بعدد من وزراء الخارجية العرب بمؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط في العاصمة البولندية وارسو "بالاستثنائي".

وقال نتنياهو للصحفيين في العاصمة البولندية وارسو حيث تنعقد القمة: "أعتقد بأن ما حدث بالأمس هو أمر استثنائي. إنها نقطة تحول تاريخية حيث يلتقي رئيس وزراء إسرائيلي بعدة وزراء خارجية لدول قيادية عربية في اتحاد ووضوح كامل".

وأضاف نتنياهو بأنه شعر بتضامن غير مسبوق ووحدة بينه وبين الوزراء العرب في وجهات النظر تجاه إيران، وأكد على توافر فرصة للاتحاد والتوافق بشأن "التهديد المشترك" المتمثل في إيران، حسب وصفه.

وفي حديث للصحفيين بصحبة نتنياهو قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يشارك في المؤتمر إنه "لا يمكن تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط دون مواجهة إيران".

وقال بومبيو إن "الدفع ضد إيران" أمر أساسي للتعامل مع جميع مشكلات المنطقة الأخرى.

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