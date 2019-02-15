إيرباص: وقف ألمانيا بيع السلاح للسعودية قد يشكل خطراً على مشروعات دفاعية أوروبية

قال مسؤول كبير في شركة إيرباص إن قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح للسعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض، وقد يؤجل صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكرية من طراز (إيه400إم).

وقالت ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني إنها سترفض منح أي تراخيص مستقبلية لتصدير الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ولم تحظر برلين رسمياً الاتفاقات التي تم إقرارها بالفعل، الأمر الذي كان سيسفر عن استحقاق الشركات لتعويضات، لكنها حثت الشركات العاملة في القطاع على الإحجام عن إرسال شحنات من هذا النوع في الوقت الراهن.

وقال ديرك هوك رئيس وحدة الدفاع في إيرباص لرويترز إن أجواء الغموض التي تكتنف الموقف قوضت المصداقية الألمانية وقد تعرض مشروعات دفاعية مستقبلية واعدة بين فرنسا وألمانيا للخطر بما يشمل مشروع تطوير طائرة مسيرة قتالية أوروبية (يورودرون).

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