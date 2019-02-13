إيرباص بصدد اتخاذ قرار بشأن وقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم

قالت مصادر في قطاع الطيران ومحللون إن ايرباص الأوروبية لصناعة الطائرات بصدد اتخاذ قرار بشأن وقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم، وربما تصدر تحديثا بهذا الشأن مع إعلان الأرباح السنوية في 14 فبراير- شباط.

وأصبح مستقبل الطائرة A380 العملاقة مثار شكوك منذ أن تعثرت طلبية من شركة طيران الإمارات بفعل محادثات لم تُحسم تتعلق بمحرك الطائرة، وهو ما دفع ايرباص والناقلة الإماراتية لدراسة خطة بديلة ربما تقود إلى وقف مبكر لإنتاج الطائرة A380 .

وبموجب التعديل المقترح، الذي كانت رويترز أول من أوردته، تأمل ايرباص في إبرام صفقة تحول طيران الإمارات بمقتضاها جزءا من طلبيتها إلى طرز أصغر حجما مثل A350 أو A380 ، بينما تحاول الشركة الاستفادة من طلبيات شراء قليلة في اللحظة الأخيرة من شركة الخطوط الجوية البريطانية.

وربما يتحدد موعد أي إعلان نهائي على أساس نتائج تلك المحادثات، لكن ايرباص ستواجه ضغوطا لتقديم بعض الإيضاحات عن خططها وقت الإعلان عن الأرباح يوم الخميس بعد زيادة التكهنات حول مستقبل الطائرة.

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