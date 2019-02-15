أصبح لأصحاب الأفكار الخلاقة فرصة لتمويل أعمالهم في جورجيا!

التمويل الصغير وسيلة فعالة لدعم الأعمال! وفي جورجيا، يتعاون مصرف الاستثمار الأوروبي مع المقرِضين المحليين لمساعدة الأعمال الصغيرة على التوسع. مراسل يورونيوز، بول هاكيت، توجه إلى العاصمة الجورجية تبيليسي، وقابل نانا من مصرف "كريدو بانك" وسألها عن هذا البرنامج.

نانا قالت ليورونيوز: "يُعنى مصرف الاستثمار الأوروبي بالشركات الصغيرة، ويسمح لنا خط الائتمان بتقديم تمويل ميسور يتراوح بين متوسط إلى طويل الأجل لأصحاب الأعمال المحتاجين لذلك".

وسأل بول المصرفية عن عدد الشركات التي يساعدها مصرفها من بَرنامج مصرف الاستثمار الأوروبي؟ فأجابت: "منذ إطلاق البَرنامج دعمنا نحو خمسة آلاف شركة، نحو نصفها تُدار من قبل نساء، و70% منها تعود إلى مزارعين".

وتساءل بول : "لنفترض أنني رجل أعمال ولدي فكرة تجارية جيدة، كيف يمكنني الحصول على تمويل صغير؟". أجابت نانا: "يمكن للمهتمين أن يزوروا مراكز خدماتنا المتواجدة في جميع أنحاء البلاد، حيث نقدم المعلومات الأساسية والنصائح للشركات الناشئة ورجال الأعمال في الريف".

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"¨داداري" شركة ناشئة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة

بول توجه إلى شركة داداري التي تستفيد من هذا الدعم، إنها أكثر من مجرد شركة. فمن أصل 7 عاملين يشتغلون فيها، يوجد 3 أشخاص يعانون من صعوبات في التعلم.

الشركة تصنع ألعابا خشبية مطليةً بألوان عضوية. وقد حصلت على تمويل بمقدار 25 ألف لاري جوروجي، أي ما يعادل ثمانية آلاف يورو، ولم يكن هذا التمويل الصغير ممكنا إلا بفضل برنامج التسليف الأوروبي.

أرخيل، المدير التنفيذي لشركة دارداري قال لنا : "كانت شركتنا بحاجة لتوسيع انتاجها، واستفدنا من المال لتجديد المكان واستئجار مساحة أكبر وشراء مواد أولية".

إيجاد فرصة عمل بالنسبة لأصحاب الاحتياجات الخاصة أمر مستحيل في جورجيا، وهذا ما يجعل من شركة "داداري" رائدة في هذا المجال.

تسويق انتاج الشركة في أوروبا ممكن؟

أرخيل قال لنا عن مشاريعه المستقبلية: "نخطط إلى توسيع انتاجنا، وبناء علاقات جديدة مع الشركات الأوروبية. لتقديم خدمات للأعمال الناجحة، ما سيتيح لنا توظيف المزيد من الأشخاص وتعزيز العامل الاجتماعي داخل شركتنا".

الشركة تبيع ألعابها حاليا عبر الإنترنت في ألمانيا، وتأمل في توسيع نشاطها عندما تلتزم جورجيا بمعايير الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وبذلك سيكون لديها سوق واسعة لتسويق منتجاتها.