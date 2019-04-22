اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على بناء محطة للطاقة في جورجيا

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وسكان وادي بانكيسي الذين يحتجون على بناء محطة للطاقة الكهرومائية. ورمى المحتجون الحجارة على وحدات الأمن وأحرقوا العديد من سيارات الشرطة، وواجهت قوات الأمن الاحتجاجات بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وقالت السلطات المحلية إنها سجلت إصابة حوالي 40 شخصا معظمهم من رجال الشرطة. وتجمع نحو 300 من سكان منطقة وادي بانكيسي قرب قرية بركياني للاحتجاج على البناء المزمع للمحطة قائلين إنها قد تضر بالبيئة وترغمهم على ترك منازلهم.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وتنقل وزير الداخلية الجورجي جيورجي جاخاريا إلى بانكيسي إثر الاشتباكات حيث إجتمع مع شيوخ المنطقة وقال جاخاريا عقب اللقاء أن محطة الطاقة الكهرومائية سيتم بناؤها إذا كان دعم 90 في المئة من السكان المحليين المشروع.

وتسعى السلطات إلى إنشاء محطة خادوري 3 للطاقة الكهرومائية في منطقة بانكيسي ذات الأغلبية المسلمة ويعارض السكان المحليون هذا المشروع بحجة أنه سيضر بالبيئة في المنطقة الجبلية.