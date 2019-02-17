حاكم ماساتشوستس السابق يقول ستة أعوام أخرى من "ألاعيب " ترامب ستضر أمريكا

قال حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية السابق بيل ويلد، وهو أول جمهوري ينافس الرئيس دونالد ترامب على ترشيح الحزب لانتخابات الرئاسة عام 2020، إن ستة أعوام أخرى من "ألاعيب" ترامب بالبيت الأبيض ستضر الولايات المتحدة.

وأوضح ويلد في تصريح له يوم الأحد أن حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها ترامب يوم الجمعة للحصول على تمويل لبناء سياج على الحدود الأمريكية-المكسيكية تظهر استعداده لإثارة انقسام بالبلاد.

وقال في مقابلة "لا أعتقد أنه يعرف كيف يتصرف. هو يعتقد أنه ينبغي له أن يهين أي شخص يتعامل معه وإلا فسيكون شبه رجل".

وكان ويلد (73 عاما) قال يوم الجمعة إنه يسعى لمنافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب عام 2020.

وستكون فرص نجاحه ضعيفة إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن ترامب يحظى بتأييد معظم الناخبين الجمهوريين لكن ويلد يدافع عن ترشحه.

وقال ويلد "جزء من تفكيري هو أن أتأكد أنه لن يكرر (الفوز) ليس لدينا ستة أعوام أخرى للألاعيب. هذا سيضر البلاد".

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