ترامب: "الخلافة" على وشك السقوط وعلى أوروبا استعادة مقاتليها ومحاكمتهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إن الولايات المتحدة لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين في سوريا يتغلغلون في أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم.

وطالب الحلفاء الأوروبيين وتحديداً بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بـ"استعادة أكثر من 800" من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين تم أسرهم في سوريا وإحالتهم للمحاكمة.

وأضاف: "الخلافة على وشك السقوط.. البديل ليس بديلا جيدا حيث إننا سنضطر إلى إطلاق سراحهم".

وفي تغريدة أخرى قال: "الوقت حان كي يكثف آخرون جهودهم ويؤدون المهمة التي يمكنهم القيام بها".

وأضاف أن الولايات المتحدة تنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر على "الخلافة" بنسبة مئة في المئة.

وبحسب قائد هجوم قوات سوريا الديمقراطية على آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا يوم السبت فإن القوات المدعومة من الولايات المتحدة على وشك السيطرة على آخر جيب للتنظيم والواقع على نهر الفرات لتصبح الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد على شفا الهزيمة الكاملة.

ترامب كان قد تعهد بسحب القوات الأمريكية من سوريا بعد هزيمة الدولة الإسلامية مما أثار تساؤلات حول مصير حلفاء واشنطن الأكراد وحول تدخل تركي في شمال شرق سوريا.

للمزيد على يورونيوز:

ظريف: "لم نربح في سوريا.. الجميع خسر"

ترامب: أستحق جائزة نوبل للسلام.. ولن أحصل عليها

المحقق مولر يطالب بحكم مشدد على مدير حملة ترامب الانتخابية السابق