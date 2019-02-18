شاهد: مهرجان الرجال العراة في اليابان

مهرجان العراة السنوي بدأ يوم السبت في اليابان، حشود من الرجال لا ترتدي شيئا إلا السروال الداخلي، شاركت بالمهرجان، بالمنافسة على الإمساك بعصا خشبية، باعتبارها جالبة للحظ.

ويتنافس هؤلاء في معبد سايدايجي في مدينة أوكاياما، متحدين برودة الجو، في محاولة للإمساك بعصاتين، بالدخول من شباك المبنى الرئيسي للمعبد، خلال الليل، ومن يتمكن من الإمساك بالعصي واخراجها من المعبد، سيكون سعيد الحظ خلال العام.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شاهد.. مئات الفوانيس المضيئة تطير محملة بأمنيات التايوانيين

شاهد: سنافر ألمانيا يحطمون رقماً قياسياً ويدخلون غينيس

سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من رغبة فرنسا في استبدال كلمتي "الأم" و"الأب"

ويجذب هذا المهرجان حوالي عشرة آلاف رجل كل عام، يجتمعون في ساحة المعبد، يبدؤون بالصرخات الحماسية، ثم يمسكون بأيدي بعضهم البعض كنوع من التحفيز، لتبدأ بعدها عملية البحث.

المنافسة هذه السنة كانت حامية، حيث تم إطفاء كافة الأضواء في المناطقة على الساعة العاشرة ليلا، كما ربح المسابقة مجموعتين من الرجال.