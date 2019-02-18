شاهد: فتيات صينيات يضعن قبعات صنعت من شعر الأجداد

رقصت فتيات صينيات، يرتدين قبعات رأس مصنوعة من شعر أسلافهن وفساتين مزركشة، في مهرجان الزهور السنوي، احتفالا بالسنة القمرية الجديدة.

الاحتفال والذي تم في قرى نائية جنوب غرب الصين، شاركت فيه العشرات من الفتيات والنساء، من قبيلة لونغ هورن مياو، حيث يقدمن الفنون الفلكلورية، وترتدي فيه الفتيات قبعات مصنوعة من الصوف والخيوط وشعر الأجداد، الذي يلف حول قرون الحيوانات، ليعطيها حجما كبيرا، وعادة ما تورث هذه القبعات، بين الأجيال، وتوضع في المناسبات لتكريم الأجداد وللتعبير عن الحفاظ على التقاليد.

أقلية مياو العرقية تتكون من حوالي 9 ملايين شخص، معظمهم جنوب غرب الصين، يعيش حوالي 5000 منهم في قرى معزولة.