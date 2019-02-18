شاهد.. آلاف البرازيلين يشاركون في مهرجان "الأبطال الخارقين"

شارك الآلاف في ريو دي جانيرو يوم السبت، في عروض الشارع، بمهرجان الأبطال الخارقين.

وارتدى المشاركون أزياء أبطالهم المفضلين، مثل بوكيومن وأفاتار وسبايدر مان.

احتفالات الشارع هذه بدأت في عشرينيات القرن الماضي، من قبل مجموعة من الأصدقاء، خاصة في الضواحي، كبديل عن الكرنفالات الكبرى، حيث بدأوا فيها بتقديم عروض موسيقية ومسرحية مرتجلة، للترفيه عن الناس وإسعادهم.

أما مهرجان الأبطال الخارقين فقد انطلق منذ عام 2009، تحت إشراف مجموعة اطلقت على نفسها اسم "رابطة العدالة"، وبدأ المشاركون يزدادون منذ ذلك الحين.