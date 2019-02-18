شاهد: بطولة العالم للوشم في باريس

تدفق المئات من عشاق رسم الوشم لمتابعة فعاليات بطولة العالم للوشم التي بدأت يوم 15 فبراير-شباط في العاصمة الفرنسية باريس.

وانتهز مريدو دق الوشم الفرصة للاستفادة من عمل أشهر الرسامين في العالم وعلى رأسهم الكوري الجنوبي Bigcat Cid المشهور بتصاميمه للرسومات اليابانية

وشهد أول يوم من المسابقة حجوزات كاملة العدد لدى 420 رساماً هم المشتركون في البطولة.

وتستمر المسابقة، التي تقام للعام التاسع على التوالي، حتى اليوم الاثنين 18 فبراير-شباط ويأمل المنظمون أن تكسر رقمها القياسي للحضور الذي بلغ 35 ألف زائر العالم الماضي.

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