شاهد: شرطة دبي تشارك في تدريبات دولية مشتركة

شاركت فرق تابعة لقوات الأمن والشرطة من الإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان والبرازيل وفرنسا وروسيا في تدريبات مكثفة شملت عمليات محاكاة لإنقاذ رهائن واحباط عمليات إرهابية وتخطي العقبات التي قد تحدث خلال هذه العمليات.

وكانت التدريبات بمثابة نقل وتبادل المعرفة والخبرات بين الفرق المشاركة حيث قال عبيد الفلاسي في هذا الصدد: "إننا نرى كيف يتدرب كل فريق، وكيف يقوم بتنفيذ عملياته وكيف يتم التخطيط لذلك. إننا نتبادل الخبرات والمعارف مع بعضنا البعض من خلال هذه التجارب".

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يذكر أنّ شرطة دبي تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم نظرا لما تمتلكه من وسائل وأجهزة في المجال الأمني على غرار الطائرات من دون طيار، وكذا مركز دبي الآلي للشرطة وأسطول السيارات الفخمة التي تشمل لامبورغيني، أستون مارتن، وبوغاتي.

وقد بذلت حكومة الإمارات العربية في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لزيادة تدريب ضباط الشرطة وأعوان الحماية المدينة ورجال الإطفاء.

وقد أشادت شرطة نيويورك التي حضرت واشرفت على جانب من التدريبات بأداء شرطة دبي التي أظهرت مهنية والتزاما منقطع النظير خلال التدريبات.