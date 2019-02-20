الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي يمثل أمام القضاء

بعد أكدت وسائل إعلام فرنسية اعتقال ألكسندر بن علة، الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ أيام، تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن بدء محاكمته اليوم، الأربعاء.

وكان الحارس الشخصي السابق لماكرون، ألكساندر بينالا، قد تم توقيفه على خلفية استغلاله جواز السفر الدبلوماسي غير أن محاكمته تتم بسبب أعمال عنف شارك فيها في الأول من أيار 2018 بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياق متصل تمّ الحديث عن اعتقال رئيس الأمن بقصر الإليزيه عقب اعتقال الحارس الشخصي لماكرون.

ويخضع ألكسندر بن علة للتحقيق للاشتباه في ممارسته "أعمال عنف" و"انتحال وظيفة" والاعتداء على شابين خلال مظاهرة، بينما كان يرافق شرطة مكافحة الشغب رسميا كمراقب.

ونقل صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية خبر وصول بينالا إلى جلسة المحاكمة التي تقام في باريس، اليوم، الأربعاء، حيث كانت ترافقه محاميته، جاكلين لافون.

بحسب المصدر نفسه سيستمع القضاة إلى بينالا فيما تصدر القرارات في وقت لاحق.

حتى الآن، أعلنت "لجنة التحقيقات العليا" التي تشرف على قضية بينالا أن "ثمة اختلالات رئيسية على أعلى مستوى من الدولة، بحسب ما نقلته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة ترى أن هذه الاختلالات كان يمكن أن تمس "بأمن الرئاسة" وأيضاً "بمصالح البلاد".

وقد نشرت صحيفة فرنسية مقطع فيديو للحارس الشخصي لماكرون، ألكسندر بن علّة وهو يجر امرأة بعيدًا عن الاحتجاج، ويضرب متظاهرًا، خلال احتجاجات عُطلة عيد العمال الموافق للأول من مايو-أيار، وذلك أثناء ارتدائه خوذة مكافحة الشغب على الرغم من كونه خارج الخدمة في ذلك الوقت، وهي الحادثة التي سرعان ما تحولت إلى أزمة سياسية كبيرة عندما تبين أن مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون كان على علم بتصرفات بن علة المزعومة، ولكنه اكتفى بإيقافه من الخدمة في البداية لمدة 15 يوما.

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