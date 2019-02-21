نشطاء في كتالونيا يشتبكون مع الشرطة احتجاجا على محاكمة زعماء انفصاليين

اشتبكت قوات الأمن مع محتجين مطالبين باستقلال إقليم كتالونيا في برشلونة يوم الخميس في حين أضرم نشطاء آخرون النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطرق السريعة في أنحاء شمال شرق إسبانيا في إطار يوم من الاحتجاجات على محاكمة 12 من الزعماء الانفصاليين.

وذكرت الشرطة أن 28 شخصا، بينهم 12 ضابط شرطة، أصيبوا وأنها ألقت القبض على أربعة أشخاص.

واستخدمت الشرطة الهراوات ضد مجموعة كبيرة من المحتجين الشبان بعدما رشق عدد قليل منهم الشرطة بالحجارة قرب محطة سكك حديد ساحة كتالونيا بوسط برشلونة.

وعطلت مجموعة من المحتجين قطارات الأنفاق بالمدينة بالاعتصام على القضبان.

وردد المحتجون هتافات باللغة الكتالونية في وجه رجال الشرطة تطالب بالاستقلال وخروج ما وصفوها "بقوات الاحتلال".

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وكان المحتجون أشعلوا في وقت سابق يوم الخميس النار في إطارات السيارات لإغلاق 11 طريقا سريعا. وقالت الشرطة إنها عاودت فتح الطرق.

ونظم أعضاء جماعات محلية تعمل تحت اسم لجان الدفاع عن الجمهورية احتجاجات مماثلة في أنحاء كتالونيا منذ القبض على الزعماء السياسيين بعد إعلان الانفصال في برلمان الإقليم دون سند من القانون في أكتوبر تشرين الأول 2017.

وجرت محاكمة 12 زعيما سياسيا انفصاليا من كتالونيا في مدريد الأسبوع الماضي لضلوعهم في محاولة الاستقلال الفاشلة التي نتج عنها أكبر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

ويعتزم الكتالونيون المؤيدون للاستقلال يوم الخميس تنظيم إضراب في إطار الاحتجاجات التي شملت مسيرات نظمها أنصار جماعتي أومنيوم والجمعية الوطنية الكتالونية المدنيتين في منتصف يوم الخميس ومسيرة أكبر في المساء. ولم يتضح بعد إلى أى مدى سيلتزم المحتجون بالإضراب.

ويواجه الزعماء الانفصاليون اتهامات تشمل التمرد والتحريض وسوء استغلال الأموال العامة، وهي تهم ينفونها جميعا.