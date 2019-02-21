شاهد: نايكي تطرح حذاءا رياضيا ذكيا يمكنه تعديل نفسه ذاتيا

طرحت شركة نايكي حذاءها الرياضي الذكي الأحد الماضي، والذي كان قد نفد عند عرضه للحجز المسبق عبر الانترنت منذ 18 من يناير/كانون الثاني، الحذاء الذكي الجديد يشد رباطه ذاتيا بما يسمح بتعديل نفسه ذاتيا، بالتضييق أو الاتساع.

وسرعان ما نفد الحذاء الذي كان مطروحا عبر الانترنت على الموقع الرسمي للشركة.

إلا أن من يرغب بشراء هذا الحذاء، يمكنه تصفح موقع StockX، الذي تباع عليه الأحذية الرياضية النادرة، مثل Yeezy Boost 350، ووصل سعر حذاء نايك الأخير على هذا الموقع حوالي 441 دولار، ويتغير السعر بحسب اللون والمقاس.

وبحسب نايكي ، فقد تم تصميم الحذاء ليتناسب مع شكل القدم، وهو أول حذاء للشركة صمم لكرة السلة، وهو متين ومرن في ذات الوقت، ويمكنه التكيف مع القدم، ليعطي شعورا بأن قدم اللاعب محكمة وثابتة، ويمكن التحكم بامتيازات عديدة في هذا الحذاء بتحميل التطبيق على الجوال.

سعر الحذاء على موقع نايكي وصل إلى 350 دولار، وهو سعر مرتفع، وقد ظهرت النسخة الأولى من هذا الحذاء عام 2016، وكانت النموذج الأولي لنظام الربط أو التكيف الذاتي من نايك، ووصل سعره إلى 720 دولارا، ويمكن أن يصل سعر النسخة القديمة هذه إلى 1000 دولار حاليا على أمازون.

وللعلم فعند إعادة بيع الأحذية الرياضية، خاصة النادرة منها، ففي الغالب يرتفع سعرها، لزيادة الطلب عليها.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

نايك تطرح حذاء "اير ماكس 270" مثيرا للجدل والسبب.. كلمة "الله" تحت النعل

آخر إصدارات نايكي: حذاء ذكي يُشحن كالهاتف.. إبداع جديد أم تهديد للخصوصية؟

أميركيون يحرقون أحذية "نايكي" وآخرون يدعمون خيارها بشأن الحملة الإعلانية

وللعلم فإن هذا المنتج الجديد من نايكي ليس الأول من نوعه، ففي أولى محاولاتها عام 2011، طرحت 1500 زوج من الأحذية الرياضية، والتي وصل سعر الزوج الواحد إلى 1500 دولار، على موقع eBay.