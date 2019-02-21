مقتل شخصين بإطلاق نار في ميونخ والشرطة تستبعد فرضية العمل الإرهابي

قُتل رجلان في إطلاق نار في بمدينة ميونخ جنوب ألمانيا صباح اليوم الخميس، ونفت الشرطة وجود أدلة تشير إلى أن دوافعَ إرهابية تقف وراء هذا الحادث.

قال متحدث باسم الشرطة: إنه لا توجد أي مؤشرات على وجود دوافع إرهابية وراء إطلاق نار وقع في ميونيخ وأسفر عن مقتل شخصين.

وأضاف المتحدث سفين مولر أن القتيلين رجلان وأن أحدهما أطلق الأعيرة النارية، ولا يوجد ما يشير إلى إصابة أحد آخر بأذى، وأكد على أنه "لا يوجد خطر على الناس هناك (في المكان الذي شهد إطلاق نار، وهو موقع بناء)"، وختم مولر تصريحه بالقول إن ليس لديه تفاصيل أخرى حول الحادث في الوقت الراهن.

وكان شابٌ ألماني إيراني يبلغ من العمر 18 عاماً نشر الرعب في ميونخ أواخر شهر تموز/يوليو العام 2016، حينما أقدم على إطلاق النار قرب مركز تجاري في المدينة، متسبباً بمقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين، قبل أن ينتحر.

هجوم ميونخ قبل عامين ونصف العام أتى بعد أربعة أيام فقط من هجوم بساطور في قطار في فورتسبورغ في مقاطعة بافاريا أيضاً، ارتكبه طالب لجوء في الـ17 من العمر، قال إنه من تنظيم الدولة الإسلامية، وتسبب بإصابة خمسة أشخاص، اثنان منهما كانت جروحهما خطيرة.

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