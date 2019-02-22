كرة القدم: دينامو كييف ورين الفرنسي في مهمة صعبة أمام تشيلسي وأرسنال في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت الجمعة في نيون بسويسرا عن خوض تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مباراة الذهاب على ملعبه أمام دينامو كييف، بينما سيحل غريمه أرسنال ضيفا على ملعب رين الفرنسي.

وتغلب تشيلسي، الفائز بلقب البطولة في 2013، على مالمو السويدي 5-1 الليلة الماضية بمجموع المباراتين في الجولة السابقة بينما حقق أرسنال انتصارا بنتيجة 3-1 على باتي بوريسوف بمجموع المباراتين.

وستقام مباراة انترناسيونالي الإيطالي أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني على ملعب الأخير في حين يستضيف دينامو زغرب منافسه بنفيكا وسيحل سالزبورغ ضيفا على نابولي.

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وسيحل كراسنودار الروسي ضيفا على فالنسيا في مباراة الذهاب، فيما أوقعت القرعة فريقا روسيا آخر هو زينيت سان بطرسبرغ في مواجهة فياريال الإسباني المتعثر في بطولة الدوري المحلي وسيستضيف الممثل الروسي مباراة الذهاب.

وسيواجه أشبيلية، الفريق الإسباني الثالث الذي لا يزال في البطولة منافسه سلافيا براغ.

وستقام مباريات ذهاب دور الستة عشر في السابع من مارس اذار على أن تقام مباريات الإياب في 14 من الشهر ذاته.

نتائج القرعة

تشيلسي ضد دينامو كييف

أينتراخت فرانكفورت ضد انترناسيونالي

دينامو زغرب ضد بنفيكا

نابولي ضد سالزبورغ

بلنسية ضد كراسنودار

اشبيلية ضد سلافيا براغ

ملعب رين ضد أرسنال

زينيت سان بطرسبرغ ضد فياريال