دبي تحولت لوجهة أساسية لرجال الأعمال والعلامات التجارية

مع البضائع الآتية إليها من كل أصقاع الأرض، أصبحت دبي مركزاً تجارياً عالمياً. مرحبة بالمؤتمرات والندوات والمعارض العالمية. في هذه الحلقة من "تارغيت دبي" سنتعرف على دورها في ريادة الأعمال.

يرى المدير العام لغرفة التجارة والصناعة في دبي حمد بو عميم أن هذه الإمارة تطمح دوماً بأن تصبح رائدة في دعم التجارة. وأضاف أنه في العالم "هنالك نيويورك وباريس ولندن ثم هناك فراغ وصولاً إلى سنغافورة وهونغ كونغ، هذا ما ستؤمنه دبي. الموقع الاستراتيجي وسط جزء هام من العالم في حالة نمو".

ويؤكد بو عميم أن المسؤولين والحكومة "يطمحون كثيراً للبقاء في ديناميكية وتحفيز الأعمال ومواصلة النمو وتقديم الخدمات".

تعتبر دبي أوّلَ مقصِدٍ لرجال الأعمال العالميين. ففي المناسبات الكبيرة مثل القمة العالمية للحكومات وقمة التجزئة التي أقيمت (13-14 شباط/فبراير) في فندق أتلانتيس، العديد من رجال الأعمال يلتقون بهدف توسيع آفاقهم من خلال التواصل والنقاش.

الشركات العالمية والعلامات التجارية تتوسع في دبي

هذا وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة لاقتصاد دبي. فهي تمثل 95% من مؤسسات الإمارة التي تتوسع فيها أيضاً الشركات العالمية والعلامات التجارية.

من هذه العلامات التجارية الفاخرة "تيفاني آند كو". ويعتقد جو نحاس، نائب رئيس عمليات هذه الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن هذه العلامات التجارية تتنامى في دبي وذلك لأنها مرتبطة "بديمغرافيا المجموعة وليس بالموقع الجغرافي".

كما يعتقد ان الزبائن في الشرق الأوسط يسافرون كثيراً و"العديد منهم يعيش في دبي أو المنطقة. وجودنا قربهم هام للتواصل معهم كعلامة تجارية. ثم يأخذونها معهم خلال سفرهم الى أوروبا أو الولايات المتحدة".

أما دان بالمير، رئيس قسم الشرق الأوسط وافريقيا في شركة آستون مارتن التي هي إحدى العلامات التجارية الفاخرة للسيارات، فيقول إن سوق الإمارات العربية المتحدة بكاملها هي أوسع سوق لها لنا في الشرق الأوسط.

لذلك يعتبر وجودها هنا "هام جداً، لدينا استراتيجية تجارية قوية هنا، وهذا ما ترونه هنا اليوم في شكل (سيارة) "رابيد". في هذا الجزء من العالم في الشرق الأوسط، دبي هي عاصمة الأعمال والمال ووسائل الاعلام أيضاً، لذا من الهام بالنسبة لعلامة تجارية مثل آستون مارتن أن تكون حاضرة في مناسبة كهذه أيضاً".

بريطانيا وزيادة التصدير إلى دبي

رغم مسألة البريكست المعقّدة، قد تتزايد التجارة مع بريطانيا. لهذا أعلن سيمون كروسلاند مسؤول تنمية التجارة في وزارة التجارة الدولية البريطانية أن شركات بريطانية كثيرة تريد مضاعفة جهودها في التصدير الى الشرق الأوسط ودبي. وهذا "إذا أحست أن أوروبا لم تعد جذابة لهم كما في الماضي، لكننا كإدارة، مهمتنا هي دعم المصدّرين الى جميع الأسواق وسنواصل القيام بذلك".

أما السبب الذي يدفع برجال الأعمال لاتخاذ دبي مركزاً لهم فهو احتلالها المرتبة الخامسة في التصنيف العالمي للمراكز التجارية واللوجستية والمالية والسياحية.

دبي تقدم النمو المستدام للأعمال وتجذب رجال الأعمال إليها، كما صرّح سيم سيكوت، رئيس قسم المعلوماتية في حكومة إستونيا.

وأشار سيكوت "قدمنا مع وفدٍ من رجال الأعمال. من الواضح أن معظم الموجودين هنا هم من الإمارات العربية المتحدة ومنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى من العالم أجمع. من وجهة نظر تجارية وتجارة دولية، تحتاج لمكان تجد أناساً فيه لإقامة محادثاتٍ بنّاءة معهم".

دبي تخطط لتوسيع شهرتها في نجاح الأعمال

عالمياً، أضحت دبي مدخلاً لعالم للأعمال الذي يبدو اليوم في حالة اضطراب. ووفق محي الرافعي الرئیس التنفیذي لشؤون التسویق لأسواق النمو الشرقیة في شركة "جنرال إلكتریك للرعایة الصحیة"، فلقد أصبحت نموذجاً رائعاً و"دورها في الأعمال يُحتذى به عالمياً في كيفية القيام بأعمال على الصعيدين العملي والشخصي".

الرافعي يعيش في دبي منذ تسعة عشر عاماً. لقد شهِد تحول الشركات والأفراد بطريقة وصفها "بالبسيطة" مضيفاً "هذا ما ساهم في جذب الشركات إليها. لقد أصبحت مركزاً يقصده الناس للناس المجيء إليها للتواصل فهي تسمح لهم التشارك في الخبرات وعرض التكنولوجيات والابتكارات. هذا ما سمح أن يكون لها منظور عالمي أكثر من الحضور المحلي".

اليوم، تستمر دبي بتوسيع شهرتها كمدينة تخطط لنجاح الأعمال.

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