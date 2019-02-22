مسؤول: أمريكا تترك 400 جندي في سوريا ضمن قوة أوروبية لإقامة منطقة آمنة

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستترك في المجمل 400 جندي في سوريا على أن يتم تقسيمهم على منطقة آمنة يجري التفاوض عليها في شمال شرق البلاد وقاعدة للجيش الأمريكي في التنف قرب الحدود مع العراق والأردن.

وأضاف المسؤول للصحفيين أن المئتين في شمال شرق سوريا سيكونون في إطار التزام بنحو 800 إلى 1500 جندي من الحلفاء الأوربيين لإقامة المنطقة الآمنة ومراقبتها.

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وكانت الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تدير مساحة كبيرة من شمال سوريا قد أعلنت ترحيبها بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، مشيرة إلى أن هذا سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضا.

وقال عبد الكريم عمر أحد مسؤولي العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لرويترز "بنقيم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمئتي جندي لحفظ السلام في المنطقة... إيجابيا، ويمكن هذا القرار يشجع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة شركاءنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضا (على) الاحتفاظ بقوات في المنطقة".