325 دولارا هو سعر كتاب مقدس من توقيع دونالد ترامب

ترددت أنباء مفادها أنّ الكتاب المقدس الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض للبيع على موقع "إيباي" بمبلغ 325 دولارا. ويتعلق الأمر بنسخة صغيرة للإنجيل بطول 4.5 بوصة، سبق للرئيس الأميركي وأن وقعها قبل تنصيبه خلال اجتماع بأنصاره في العام 2016.

وحسب قائمة المبيعات على موقع "إيباي"، فإن النسخة ستباع مع الإشارة إلى "شهادة أصالة" حيث أشار الموقع إلى أن جميع المقتنيات يتم توقيعها من قبل المشاهير أنفسهم قبل عرضها للبيع، وهذا ما قد يجعل الاقبال على شراء نسخة الإنجيل هذه كبيرا حيث توقع بعض المختصين أن يصل سعر النسخة في المزادات العلنية إلى 4000 دولار.

للمزيد:

صورة لترامب طُرحت في مزاد ولم تجد مشترياً، فاضطرت مؤسسته أن تشتريها

متحف غوغنهايم يرفض إعارة ترامب لوحة لفان غوخ ويقترح عليه مرحاضا ذهبيا

وقد تمت الإشارة أيضا إلى أن جميع البائعين عبر الإنترنت ليسوا جديرين بالثقة، لذا فالحذر مطلوب في مثل هذه الحالات، وكانت شبكة "أن بي سي"، قد اتصلت ببائع الكتاب المقدس وكذلك بموقه "إيباي"، لكنها لم تتحصل على أي رد.

وفي سياق آخر، شوهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي وهو يقوم بالتوقيع على مجموعة من الأناجيل في كنيسة "بروفيدانس" المعمدانية في أوبيليكا بألاباما خلال جولة كان يقوم بها لمركز الإغاثة المؤقتة بعد سلسلة من الأعاصير القاتلة. وقام ترامب بالتوقيع أيضا على أغراض أخرى، بما في ذلك القمصان والقبعات والهواتف المحمولة.