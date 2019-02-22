لاس فيغاس: "مدينة الخطيئة" تتوشح ببياض الثلوج لأول مرة منذ عقود

تشهد مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية والشهيرة باسم "مدينة الخطيئة" موجة نادرة من الطقس الشتوي البارد وهطولا كثيفا للثلوج لم تشهده منذ عقود.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن ثلوج لاس فيغاس وصلت إلى ارتفاع 1.3 سنتيمتر مساء الأربعاء 20 فبراير- شباط، وكانت أول ثلوج يمكن قياس ارتفاعها منذ تسجيلها رقما قياسيا عام 1937 في نفس المكان.

وقال خبراء الأرصاد إن تراكم الثلوج سيصل إلى 3 إنشات (حوالي 7.5 سنتمترات) الجمعة على الضواحي الغربية والجنوبية للمدينة، لكن الأمطار يمكن أن تقلل من التراكم.

وظلت مدارس لاس فيغاس مفتوحة الخميس وقالت دورية الطرق السريعة في ولاية نيفادا إن بعض المناطق شهدت ثلوجا وجليدا، لكن كل الطرق السريعة مفتوحة.

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