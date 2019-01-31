شاهد: مقتل 12 على الأقل في عاصفة قطبية تضرب ولايات الغرب الأوسط الأمريكي

تسببت عاصفة قطبية في انخفاض شديد في درجات الحرارة في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي يوم الأربعاء، في حين تعطلت خدمات توصيل البريد واضطر السكان الذين يفتخرون بقدرتهم على تحمل الشتاء للبقاء في منازلهم.

وألغيت الدراسة يومي الأربعاء والخميس في أنحاء المنطقة، بما في ذلك شيكاغو، والتي بها ثالث أكبر منظومة مدارس في الولايات المتحدة. وحذرت الشرطة من مخاطر وقوع حوادث على الطرق السريعة بسبب الجليد. وقالت السلطات في ولاية ميشيغان إن جميع المكاتب ستظل مغلقة حتى يوم الخميس.

وأفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن الطقس الشديد البرودة أودى بحياة 12 شخصا على الأقل منذ يوم السبت في ولايات ميشيغان وأيوا وإنديانا وويسكونسن ومينيسوتا.

وأنقذ ضباط بشرطة إيلينوي 21 شخصا تقطعت بهم السبل في حافلة تعطلت وسط درجات حرارة دون الصفر على طريق سريع قرب أوبورن بعد أن تجمد وقود الحافلة في المحرك.

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وذكرت متحدثة باسم الشرطة في ديترويت أنه جرى العثور على رجل عمره 70 عاما ميتا بشارع سكني يوم الأربعاء. وذكرت الشرطة أنها عثرت على مسؤول سابق بالمجلس البلدي في السبعينات من العمر ميتا في إيكورس يوم الأربعاء.

وقالت جامعة أيوا في بيان إن طالبا عثر عليه ميتا خارج مبنى بالحرم الجامعي في وقت مبكر يوم الأربعاء ومن المعتقد أن الطالب توفي بسبب الطقس البارد.

وخلت شوارع شيكاغو إلا من عدد قليل من المارة مع انخفاض درجات الحرارة إلى حوالي 18 درجة تحت الصفر.

وقال موقع فلايت أوير الإلكتروني الذي يرصد حركة الطيران إن أكثر من ألف رحلة ألغيت يوم الأربعاء، وهو ما يقارب ثلثي عدد الرحلات الجوية من وإلى مطاري شيكاغو أوهير وشيكاغو ميدواي الدوليين.