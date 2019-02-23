السودان: البشير يعين حكومة جديدة ويبقي على وزراء الدفاع والخارجية والعدل

عين الرئيس السوداني عمر حسن البشير مساء السبت حكومة جديدة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم عقب إعلانه في وقت سابق من يوم الجمعة حالة الطوارئ لمدة عام.

وبعد ساعات فقط من إعلان البشير أنه سيحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات قام أيضا بتعيين حكام جدد للولايات كلهم من العسكرين.

وفي بيان حكومي، أعلن البشير تشكيل حكومة لتصريف الأعمال تضم مسؤولا كبيرا من كل وزارة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم.

وقال البشير إنه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة مضيفا أنه سيوكل هذه المهمة لفريق مؤهل.

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