السجن المؤبد للممثل المصري طارق النهري بقضية "حرق المجمع العلمي"

قضت محكمة مصرية السبت بالسجن المؤبد للممثل المصري طارق النهري و9 آخرين لاشتراكهم فيما عُرف إعلامياً بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي عام 2011.

وتعود وقائع القضية إلى نيسان/إبريل عام 2012 حين قُبض على النهري وآخرين وأحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهم الحريق العمد لمنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه.

وأخلي سبيل النهري على ذمة القضية التي لم يحضر أي من جلساتها التي امتدت لنحو ثلاث سنوات.

النهري خلال اشتباكات مع متظاهرين في شوارع القاهرة فيسبوك

وفي شباط/فبراير 2015 حكمت المحكمة غيابياً على النهري و229 آخرين بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه مصري (970 ألف دولار أمريكي).

وبعد هروب دام أكثر من عامين تم إلقاء القبض على النهري أثناء سيره بحي السيدة زينب بالعاصمة القاهرة في يونيو-حزيران 2017 لتقرر النيابة إعادة محاكمته بنفس القضية قبل أن تُصدر حكمها النهائي بحبسه اليوم وسط حضوره بالجلسة الختامية للقضية.

ووسط تطورات القضيتين، اشترك النهري في عدد من الاشتباكات التي وقعت بين أشخاص ومناصرين لجماعة الإخوان المسلمين إبان مظاهرات 30 حزيران/يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الرئيس الإخواني محمد مرسي.

وانتشرت للنهري عدة صور تظهره يصوب مسدسه تجاه بعض الأشخاص خلال تلك الاشتباكات.

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