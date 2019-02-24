إيران تعلن نجاحها بإطلاق صاروخ من غواصة مضاد للسفن خلال مناورات "ولاية 97"

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران أجرت اختباراً ناجحاً لإطلاق صاروخ كروز الأحد خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة.

وهددت إيران من قبل بإغلاق المضيق، الذي يعد ممراً ملاحياً هاماً لشحن النفط من الخليج، رداً على أي عمل عدائي أمريكي بما في ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عبر العقوبات.

وقالت واشنطن في أغسطس آب إن إيران أجرت اختباراً لإطلاق صاروخ قصير المدى مضاد للسفن في المضيق خلال تدريبات بحرية يعتقد أنها كانت تهدف لإرسال تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قراره إعادة فرض العقوبات على طهران.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "في اليوم الثالث من ... المناورات تم بنجاح إطلاق صاروخ كروز من غواصة تابعة للبحرية الإيرانية من طراز غدير".

وكالة الأنباء الإيرانية

ونقلت الوكالة عن بيان عسكري قوله إن غواصات إيرانية أخرى من طراز 'طارق' وغواصات 'فاتح' الإيرانية الصنع، تتمتع أيضا بهذه القدرة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد دشن الأسبوع الماضي غواصة "فاتح" محلية الصنع والتي لها خاصية إطلاق صواريخ كروز.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إن أكثر من 100 قطعة بحرية تشارك في المناورات الجارية لمدة ثلاثة أيام والتي أطلق عليها "ولاية 97"في منطقة واسعة تمتد من مضيق هرمز وحتى المحيط الهندي.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: الرئيس الإيراني يدشن غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ كروز

وسائل إعلام رسمية إيرانية عن روحاني: التوترات مع أميركا في ذروتها

منافس نتنياهو الرئيسي في الانتخابات: لن يكون لإيران أسلحة نووية في ظل سلطتي