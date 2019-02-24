كيم جونغ أون يغادر بيونغ يانغ بالقطار في طريقه لحضور القمة مع ترامب في هانوي

أكدت كوريا الشمالية لأول مرة يوم الأحد أن زعيمها كيم جونغ أون سيعقد ثاني اجتماع قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ويضم الوفد المرافق لكيم إلى هانوي مسؤولين كوريين شماليين كباراً شاركوا في محادثات القمة الموسعة التي عقدت العام الماضي بين كيم وترامب في سنغافورة ومن بينهم كبير المبعوثين إلى الولايات المتحدة كيم يونغ تشول ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي ري سو يونغ ووزير الخارجية ري يونغ هو.

وتسافر مع الزعيم الكوري الشمالي أيضاً أخته كيم يو جونغ التي شوهدت تساعده أيضاً في سنغافورة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كيم غادر بيونغيانغ بالقطار بعد ظهر السبت .

وقالت الوكالة إن كيم سيقوم أيضاً بزيارة ودية رسمية لفيتنام "قريباً".

وكانت وزارة الخارجية الفيتنامية قد أعلنت في وقت سابق يوم السبت أن كيم سيقوم بزيارة رسمية للبلاد "خلال أيام" تلبية لدعوة من نجوين بو ترونغ رئيس البلاد والأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم.

وسيلتقي ترامب وكيم في هانوي بعد ثمانية أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة والتي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أمريكي أثناء وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.

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