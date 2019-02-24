ناخبو مولدوفا يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتوقع أن تسفر عن برلمان معطل

يدلي الناخبون في مولدوفا يوم الأحد بأصواتهم في انتخابات برلمانية من المرجح أن تسفر عن برلمان معطل وتقسيم ذلك البلد الواقع في شرق أوروبا بين قوى مؤيدة للغرب وأخرى مؤيدة لروسيا .

ويحق لنحو مليون ناخب الإدلاء بصوته لاختيار ممثليه للسنوات الأربعة القادمة في المجلس التشريعي المكون من مئة مقعد ومقعد واحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي المعارض الذي يؤيد تعزيز العلاقات مع موسكو سيفوز بمعظم المقاعد ولكنه لن يحصل على أغلبية. ويأتي الحزب الديمقراطي المؤيد للغرب في المركز الثاني في حين يحتل المركز الثالث تكتل معارض يقوم بحملة لمكافحة الفساد الراسخ.

وتريد الحكومة الحالية تعزيز الاندماج في الاتحاد الأوروبي وتحذر من حدوث كارثة إذا عادت البلاد إلى دائرة النفوذ الروسي .

وتم تغيير نظام التصويت فيما يقول منتقدون إنه حيلة لمساعدة الحزبين الرئيسيين - وهما الحزب الاشتراكي الموالي لروسيا على نطاق واسع والحزب الديمقراطي الموالي لأوروبا - على انتزاع التأثير.

وسيختار الناخبون 51 مشرعاً بالاقتراع المباشر، في حين سيتم انتخاب 50 نائباً من خلال قوائم حزبية، وهو ما يصب في صالح الحزبين الأكبر في البلاد.

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