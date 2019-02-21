المعارضة في ألبانيا تتظاهر للمطالبة بتنحي الحكومة

تجمع آلاف المحتجين أمام مبنى البرلمان اليوم الخميس 21 شباط/فبراير في وسط تيرانا، العاصمة الألبانية مطالبين الحكومة بالتنحي، واتهم المحتجون الحكومة بالفساد وبصلتها بالجريمة المنظمة، ما أدى إلى إلغاء جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها اليوم.

وكان مئات من أفراد الشرطة يحيطون مبنى البرلمان فضلا عن الأسلاك الشائكة التي وضعت في المكان لحماية المبنى من المحتجين.

هذا، وطالب نواب المعارضة بقيادة زعيم الحزب الديمقراطي من يمين الوسط لولزيم باشا، بإجراء انتخابات مبكرة ووقعوا على خطابات استقالة من البرلمان.

ودعا باشا المحتجين الذين يدعمون المعارضة في البرلمان الألباني لاتباعه والتوجه نحو المكاتب الرئيسية للبرلمان، حيث سلم خطابات استقالة النواب، معلنا انطلاق الاحتجاجات في أنحاء البلاد كافة.

من جانبها، أدانت فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ويوهانس هان مفوض التوسع قرار النواب المعارضين بالاستقالة، ووصفاه بأنه "غير بناء".

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ورفع المحتجون لافتات وشعارات مناوئة للحكومة.

وتأمل ألبانيا في البدء في مفاوضات عضويتها بالاتحاد الأوروبي كاملة لاحقا العام الجاري.