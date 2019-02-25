رئيس العراق: أسرى الدولة الإسلامية الفرنسيون الذين تسلمهم العراق سيحاكمون هنا 

قال الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين إن 13 من أسرى تنظيم الدولة الإسلامية الذين سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى العراق الأسبوع الماضي سيحاكمون في العراق.

وأضاف "هم متهمون بارتكاب جرائم ضد العراقيين وضد المنشآت العراقية وفي العراق وسيحاكمون وفق القانون العراقي وهذا ما يجيزه القانون الدولي".

وكان الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال في وقت سابق اليوم إنه سيزور العراق في الشهور المقبلة حيث ستشارك بلاده في جهود إعادة الإعمار.

وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح "أن الصداقة القديمة (بين فرنسا والعراق) كانت حاجزا ضد الإرهاب، وينبغي الآن أن نرعاها بمشروعات ملموسة لنبني معا سلاما دائما".

وأضاف "هذه ستكون رسالتي عندما أزور العراق خلال بضعة شهور".

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