السيستاني يطالب الحكومة العراقية بتعقب محاربي داعش الهاربين

حمّل آية الله علي السيستاني المرجع الشيعي الأعلى في العراق الحكومة مسؤولية اتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون عودة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق بالبلاد.

وجاءت تصريحات السيستاني على لسان ممثله عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة اليوم الجمعة في مدينة كربلاء.

وقال السيستاني: "نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمنع من تكرارها (عودة سيطرة داعش) وبتعقب عناصر داعش المنهزمين وعدم السماح لهم بالإخلال بالأمن والاستقرار في أي من مناطق العراق".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس قضاء قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على نفوذ داعش بشكل كامل وذلك بعد هزيمة التنظيم في العراق عام 2017.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت الخميس أيضاً إن الانتصار النهائي على داعش قد يستغرق أسبوعاً حتى يمكن إعلانه بشكل نهائي وجازم.

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