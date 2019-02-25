شاهد: هاري وميغان في نادي فروسية مغربي شهير

في ثالث أيام زيارتهما إلى المغرب زار دوق ودوقة ساسيكس، الأمير هاري وزوجته ميغان، أحد أكثر أندية الفروسية شهرة في المغرب للتعرف على كيفية استفادة الأطفال الذين يعانون إعاقات من العلاج باستخدام الخيول.

وسار الزوجان ممسكين بيدي بعضهما أثناء وصولهما إلى الاتحاد الملكي المغربي لرياضات الفروسية في الرباط الاثنين وتمشيا بجانب الخيول في اسطبل وقاما بمداعبتها.

كما يجتمع هاري وميغان مع مجموعة من الأطفال وهم يعدون فطائر باستخدام وصفة من كتاب "معاً: كتاب الطهي المجتمعي" والذي كانت ميغان القوة الدافعة وراء نشره، وتم العمل عليه لجمع أموال لصالح الناجين من حريق برج غرينفيل في لندن.

يأتي هذا بعد زيارة الأمير والدوقة بالأمس إلى جبال الأطلس زارا خلالها مدرسة بهدف الترويج لتعليم الفتيات بالمناطق الريفية، حيث التقيا بعدد من الفتيات في دار داخلية للاستضافة في قرية أسني تديرها منظمة "التعليم للجميع" غير الحكومية.

ومن المتوقع أن تكون الرحلة القصيرة إلى المغرب هي الرحلة الدولية الأخيرة التي تقوم بها ميغان قبل أن تضع مولودها الأول في أبريل/نيسان، ومن المقرر أن يعودا غداً إلى لندن.

للمزيد على يورونيوز:

هاري وميغان في المغرب لدعم التعليم بآخر مهمة خارجية قبل استقبال مولودهما

ميغان تضحك من وصفها "بالسيدة البدينة" أثناء زيارة مؤسسة خيرية

جورج كلوني: مثل ديانا...التاريخ يعيد نفسه مع ميغان ماركل