جورج كلوني: مثل ديانا...التاريخ يعيد نفسه مع ميغان ماركل

اعتبر الممثل الأمريكي جورج كلوني أن ما يحدث مع ميغان ماركل زوجة الأمير هاري من مضايقات وتسليط الأضواء على حياتها الخاصة من قبل الإعلام يشابه تماما ما كان يحدث مع الأميرة ديانا قبل وفاتها.

وقال الممثل الشهير إن وسائل الإعلام تضايق ميغان ماركل دوقة ساسكس مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير (الباباراتزي).

وحضر كلوني وزوجته أمل حفل زفاف ميغان والأمير هاري ابن ديانا العام الماضي عندما أصبحت الممثلة الأمريكية أحدث فرد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية.

وتنتظر ميغان طفلها الأول، الأمر الذي زاد من اهتمام الإعلام بالفعل.

وقال كلوني لمجلة "هو" الأسترالية "إنهم يلاحقون ميغان ماركل في كل مكان، انها تتعرض للملاحقة والتشهير".

مضيفا "إنها امرأة حامل في الشهر السابع وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه".

ونشرت بعض وسائل الإعلام مطلع الأسبوع تفاصيل خطاب شخصي قالت إن ميغان أرسلته لوالدها الذي تتسم علاقتها به بالتوتر.

وقال كلوني "لا أستطيع أن أصف لكم كم هو مزعج ذلك الأمر".

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وبعد أن أصبحت علاقتها العاطفية بهاري في العلن عام 2016، أصدر الأمير البريطاني بيانا نادرا انتقد فيه وسائل الإعلام لتدخلها في الحياة الخاصة لميغان قائلا إن الصحافة تجعلها معرضة لموجة من "الاستغلال والمضايقة".

وتأزمت علاقة هاري وشقيقه الأكبر وليام مع الصحافة منذ مقتل الأميرة ديانا في حادث بمدينة باريس عام 1997 أثناء مطاردتها من قبل مصورين.