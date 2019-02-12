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جورج كلوني: مثل ديانا...التاريخ يعيد نفسه مع ميغان ماركل

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
جورج كلوني: مثل ديانا...التاريخ يعيد نفسه مع ميغان ماركل
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Gareth Fuller/Pool via REUTERS
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اعتبر الممثل الأمريكي جورج كلوني أن ما يحدث مع ميغان ماركل زوجة الأمير هاري من مضايقات وتسليط الأضواء على حياتها الخاصة من قبل الإعلام يشابه تماما ما كان يحدث مع الأميرة ديانا قبل وفاتها.

وقال الممثل الشهير إن وسائل الإعلام تضايق ميغان ماركل دوقة ساسكس مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير (الباباراتزي).

وحضر كلوني وزوجته أمل حفل زفاف ميغان والأمير هاري ابن ديانا العام الماضي عندما أصبحت الممثلة الأمريكية أحدث فرد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية.

وتنتظر ميغان طفلها الأول، الأمر الذي زاد من اهتمام الإعلام بالفعل.

وقال كلوني لمجلة "هو" الأسترالية "إنهم يلاحقون ميغان ماركل في كل مكان، انها تتعرض للملاحقة والتشهير".

مضيفا "إنها امرأة حامل في الشهر السابع وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة بنفس الأسلوب الذي تعرضت له ديانا ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه".

ونشرت بعض وسائل الإعلام مطلع الأسبوع تفاصيل خطاب شخصي قالت إن ميغان أرسلته لوالدها الذي تتسم علاقتها به بالتوتر.

وقال كلوني "لا أستطيع أن أصف لكم كم هو مزعج ذلك الأمر".

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وبعد أن أصبحت علاقتها العاطفية بهاري في العلن عام 2016، أصدر الأمير البريطاني بيانا نادرا انتقد فيه وسائل الإعلام لتدخلها في الحياة الخاصة لميغان قائلا إن الصحافة تجعلها معرضة لموجة من "الاستغلال والمضايقة".

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"You do not have to be defined by your injury or disability. You may not realise or appreciate it yet, but do not underestimate the incredible impact you are having on those around you, by simply being yourself." — The Duke of Sussex, as he and The Duchess attended the #EndeavourFundAwards. The Duke presented Shaun with the Endeavour Fund Henry Worsley Award — swipe to watch Shaun’s story. Shaun Pascoe was diagnosed with Post Traumatic Stress after numerous tours around the world with the @RoyalAirForceUK Medical Emergency Response Team. He has now set up the Forces’ Sailing Charity @TurnToStarboard, providing more than 1200 sailing opportunities to service personnel and veterans. The Endeavour Fund Awards celebrate the achievements of wounded, injured and sick servicemen and women who have taken part in remarkable sporting and adventure challenges over the last year to help with their recovery.

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وتأزمت علاقة هاري وشقيقه الأكبر وليام مع الصحافة منذ مقتل الأميرة ديانا في حادث بمدينة باريس عام 1997 أثناء مطاردتها من قبل مصورين.