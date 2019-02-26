انتصار لبرشلونة وريال مدريد في معركة الضرائب الأوروبية

لن يتعين على برشلونة وريال مدريد وناديين آخرين من إسبانيا تسديد ضرائب بعدما ألغت محكمة يوم الثلاثاء حكما كانت المفوضية الأوروبية قد أصدرته في ثاني لطمة للجهات التنظيمية الساعية لمواجهة التهرب الضريبي.

وأسفرت جهود المفوضية الأوروبية في السنوات الأخيرة عن صدور أحكام تجبر شركات متعددة الجنسيات مثل أبل وستاربكس وفيات كرايسلر وأمازون وغيرها على تسديد ضرائب بمليارات من اليورو للعديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وقال جهاز حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي في حكمه الصادر في 2016 أن برشلونة وريال مدريد وأتليتيك بيلباو وأوساسونا استمتعوا بمعدل ضرائب 25 في المئة لأكثر من 20 عاما مقارنة بنسبة 30 في المئة المعتادة بالنسبة للكيانات الرياضية.

وأضاف أنه يتعين على كل ناد من هذه الأندية تسديد خمسة ملايين يورو (5.7 مليون دولار).

وكانت الأندية الأربعة تدفع ضرائب أقل لانه كان يتم معاملتها على انها مؤسسات لا تهدف إلى الربح بدلا من أندية محترفة لكرة القدم ذات مسؤولية محدودة.

وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورج إن المفوضية الأوروبية ارتكبت عدة أخطاء في تقييمها للقضية واستخدمت أرقاما غطت فقط أربع سنوات ضريبية بينما تمتد الفترة الضريبية من 1990 إلى 2015.