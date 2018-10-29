عقب هزيمته: ريال مدريد يطرد لوبيتيغي بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه

أعلن نادي ريال مدريد بطل أوروبا اليوم الاثنين إنه أقال مدربه خولين لوبيتيغي بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المسؤولية عقب هزيمة مذلة للعملاق الاسباني أمام غريمه اللدود برشلونة. وأخفق ريال مدريد في تحقيق أي انتصار في الدوري منذ الفوز على اسبانيول في 22 سبتمبر- أيلول، وخسر أمام اشبيلية والافيس وليفانتي وتعادل مع أتليتيكو مدريد قبل الخسارة (5 - 1) أمام برشلونة.

وأضاف النادي انه كلف سانتياغو سولاري لاعبه السابق ومدرب الفريق الثاني في ريال مدريد بالاشراف على الفريق الأول مؤقتا بعدما تعثرت المفاوضات مع أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي وايطاليا ويوفنتوس السابق، ويعد من أبرز المرشحين لخلافة لوبيتيغي الذي خسر منصبه مرتين في غضون خمسة أشهر.