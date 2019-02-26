الشرطة البوسنية تحتجز 3 أشخاص في محاولة تهريب 19 مهاجرا

أعلنت الشرطة في البوسنة احتجازها ثلاثة أشخاص في موقعين مختلفين للاشتباه في محاولتهم تهريب 19 مهاجرا عبر البلد الواقع في منطقة البلقان.

وورد في بيان الشرطة اليوم الثلاثاء أنه تم احتجاز شخصين يشتبه في كونهما مهربين في منطقة توزلا وسط البلاد، مع 12 مهاجرا من العراق وإيران وباكستان.

وفي مداهمة منفصلة، بحسب الشرطة، تم احتجاز شخص ثالث أمس الإثنين ومنع تهريب غير قانوني لسبعة مواطنين أتراك من البوسنة إلى كرواتيا المجاورة عضو الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الشرطة أنها استخدمت كاميرات حرارية لتحديد موقع المهاجرين الذين تم إخفاؤهم في خنادق بمنطقة كوركوفاكا قرب الحدود بين البوسنة وكرواتيا.

الجدير ذكره أن المهاجرين الغير شرعيين يسافرون عادة بمساعدة من مهربين.

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