سعاة البريد لدى أمازون في لمباردي الإيطالية يضربون عن العمل

أضرب سعاة البريد لدى شركة أمازون في منطقة لمباردي الإيطالية التي تعد 10 ملايين نسمة، احتجاجا على ظروف عملهم. ويقول الموظفون إنهم يقومون بنحو 120 عملية تسليم للطرود يوميا، خلال 9 ساعات عمل مقابل 1400 يورو شهريا، بينما يقول أحد المحتجين معترضا، إن عمليات التسليم اليومية لا ينبغي أن تتجاوز 100 عملية يوميا.

من جانبها قالت نقابة العمال إن المشكل نابع من أن نمو شركة أمازون لا يصاحبه تحسن لوضعية العمال. وقد توقف الموظفون عن العمل في أربعة مستودعات في لمباردي، ونظموا اعتصاما أمام مكتب مقر الشركة في مدينة ميلان.

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