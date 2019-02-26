شاهد: مقاطع مرعبة لطائرة بريطانية تحاول الهبوط في جبل طارق وسط الرياح العاتية

ذكرت الخطوط الجوية البريطانية أن ركابها وصلوا بأمان إلى مدينة ملقة جنوب إسبانيا بعد أن تم تحويل مسار الرحلة من مطار جبل طارق بسبب الرياح القوية.

وأظهرت مقاطع مصوّرة طائرة "بريتش إيرويز 492" القادمة من لندن، وهي تحاول الهبوط في مطار جبل طارق، ولكن الرياح العاتية حالت دون تمكنها من الهبوط، ما اضطّر ربّان الطائرة إلى التوجه إلى مطار ملقة القريب والهبوط هناك.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية لـ "يورونيوز": " في أي لحظة كان هناك خطر على السلامة".

وأضاف: "بسبب الرياح القوية في منطقة جبل طارق، قرر الطيّارون الهبوط في مطار ملقة كإجراء وقائي"، خاتماً تصريحه بالقول: "هبطت الطائرة بأمان وغادر الركاب الطائرة بشكل طبيعي."

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