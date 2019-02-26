شاهد.. إجلاء المئات من النساء والأطفال من قرية باغوز في سوريا

نشر مقاتلون أكراد مقطع فيديو تظهر فيه العشرات من النسوة والأطفال، الذين تم اجلاءهم مساء الاثنين، من آخر جيوب تنظيم داعش في سوريا.

وتم تحميل هذه الأسر في شاحنات كانت تستخدم لنقل الأغنام، لنقلهم من باغوز، حيث من المرجح وجود حوالي 300 مقاتل من داعش فيها، يحتجزون مدنيين، كدروع بشرية.

عملية الاجلاء هذه هي الثانية، منذ يوم الجمعة، حيث خرج المئات من قرية باغوز، شرقي سوريا، بعد أن قامت وحدات حماية الشعب بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا بعملية على امتداد نهر الفرات لحصار مقاتلي التنظيم ضمن مساحة جغرافية صغيرة.

الجدير ذكره أن الأسر التي تم اجلاءها من الجنسية السورية والعراقية والفرنسية والبولندية والطاجاكية والمصرية وغيرها.

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