استقالة وزير النقل المصري بعد حادث حريق محطة رمسيس

قال مجلس الوزراء المصري إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل استقالة وزير النقل هشام عرفات التي قدمها بعد مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في حريق نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة يوم الأربعاء.

قال التلفزيون المصري الرسمي وشهود إن 25 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب 50 آخرون عندما وقع انفجار واندلع حريق نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز في محطة القطارات الرئيسية في القاهرة اليوم الأربعاء (27 فبراير-شباط).

وفي أول تعليق له على الحادث، بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألباني بتعزية أهالي الضحايا وتأكيد إصداره أوامر لمحاسبة المتسببين فيه.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث تصريحاً سابقاً للرئيس السيسي آث فيه أن يستثمر أموال الدولة بالبنوك على أن تُستخدم في تطوير وإحلال قطاع السكك الحديدية.

ولدى مصر واحدة من أقدم وأكبر شبكات السكك الحديدية في المنطقة وتشيع بها حوادث القطارات التي تخلف قتلى ومصابين.

وأدى الحريق إلى تصاعد أعمدة دخان أسود كثيف فوق محطة مصر للقطارات الواقعة في ميدان رمسيس في وسط العاصمة المصرية. وداخل المحطة أمكن رؤية جرار القطار المتفحم مائلا على جانبه على أحد الأرصفة.

وقال شهود عيان إن الرصيف كان مكتظا بالمسافرين المنتظرين القطار قبل وقوع الحادث.

وقال وجيه محمد أحد الباعة في المحطة "السواق نط (قفز) في آخر لحظة لأنه ما عرفش ..الجهاز بتاع السكينة علقت معاه اللي هو بتاع السرعة. أنا بقولك كدة أنا بياع هنا وفاهم. السكينة علقت معاه ما عرفش يوقف القطر (القطار) في آخر لحظة نط هنا على الرصيف ... السّواق عمل اللي عليه" وكرر الجملة الأخيرة ثلاث مرات.

وقالت مصادر أمنية إنه ليس هناك ما يشير إلى شبهة تعمد في الواقعة.

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