السيسي يرشح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتولي منصب وزير النقل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إنه رشح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير لتولي منصب وزير النقل خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد اصطدام جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية بالقاهرة واشتعال حريق فيه مما أدى إلى مقتل 22 شخصا الشهر الماضي.

وأضاف السيسي الذي كان يتحدث في ندوة بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية أنه بعث بالترشيح إلى مجلس النواب. ثم خاطب الوزير الذي يحضر الندوة قائلا "لك كل الدعم" في المنصب الجديد.

وفي مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم لكن تشيع فيها حوادث القطارات. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصا في عام 2017.

ولوقت طويل شكا المصريون من أن الحكومات المتعاقبة لا تطبق معايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديدية.

وقال السيسي في وقت سابق إن تحديث الشبكة يحتاج إلى مليارات الدولارات.

ويحمل الوزير رتبة لواء أركان حرب وتقول وسائل إعلام محلية إنه تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1980 وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وشغل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2015 وأشرف على مشروع حفر فرع جديد لقناة السويس أمر به السيسي في فترة رئاسته الأولى، كما أشرف على عدة مشروعات تنمية أخرى.

وقال الوزير في الندوة بعد إعلان ترشيحه إنه سيحاول النهوض بمختلف هيئات وزارة النقل وليس فقط هيئة سكك حديد مصر.

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