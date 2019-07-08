وزير النقل المصري السابق هشام عرفات رئيسا لمجلس إدارة عامر غروب

قال "منصور عامر" مؤسس مجموعة عامر غروب القابضة المصرية يوم الاثنين أن الشركة عينت وزير النقل السابق "هشام عرفات" رئيسا لمجلس الإدارة خلفا له في المنصب.

وذكر عامر في مؤتمر صحفي أن قرار تعيين عرفات جاء بعد تقدمه باستقالته التي وافق عليها مجلس الإدارة يوم الاثنين.

تأسست عامر غروب عام 2007، وهي مدرجة في البورصة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010. ويبلغ رأسمال الشركة 1.003 مليار جنيه (60.49 مليون دولار)، موزعا على 1.003 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وحصل عرفات على دكتوراه من جامعة عين شمس بالاشتراك مع جامعة براونشفيغ بألمانيا، وتولى وزارة النقل لنحو عامين حتى شباط 2019.

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